Взрыв в питерском метро: На общественном транспорте в Мурманске усилены меры безопасности

03 Апреля 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Меры безопасности усилены на общественном транспорте Мурманска. Об этом «Би-порту» сообщил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

«Распоряжения по усилению мер безопасности уже получены, мы работает в этом направлении», - пояснил агентству Коробков.

Меры безопасности будут усилены из-за взрывов, произошедших сегодня в питерском метро. Кроме того, режим ЧС введен в аэропорту «Пулково».

По предварительным данным, в результате взрыва на станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь» 10 человек погибли, еще 20 получили ранения. Сейчас все станции метро закрыты http://www.b-port.com/news/item/199029.html, проходит эвакуация. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.