Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

03 Апреля 2017 года, 16:32

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Руководители спецслужб, включая директора ФСБ Александра Бортникова, отчитались перед президентом Владимиром Путиным о взрыве в питерском метро. Глава страны поручил властям города принять необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

«Правоохранительные органы и специальные службы работают, и сделают всё для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Городские власти – если потребуется, и федеральные – предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам», – заявил президент.

Он так же отметил, что о причинах трагедии говорить еще рано.

«Расследование покажет. Естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера, – посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло в этой трагедии», – отметил Путин.

Напомним, сейчас закрыты все станции метро северной столицы. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 20 ранены.

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