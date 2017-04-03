ВБРР дарит Весеннее настроение

03 Апреля 2017 года, 16:45

МОСКВА/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов объявляет о запуске нового сезонного вклада для физических лиц. Вклад «Весеннее настроение» – это высокая процентная ставка, а также удобство открытия, как через отделения банка, так и через систему дистанционного банковского обслуживания.

Минимальная сумма денежных средств для открытия вклада 20 000 рублей. Процентная ставка при открытии вклада через офисы банка – 8,2% годовых, при открытии через систему ДБО – 8,5% годовых. Вклад может быть открыт с 3 апреля по 12 мая 2017 г. Срок вклада «Весеннее настроение» – 230 дней, пополнять вклад можно с 1-го по 100-й день в офисе ВБРР или дистанционно с помощью интернет-банкинга, минимальная сумма дополнительных взносов не ограничена.

Для открытия вклада или получения консультации достаточно обратиться в ближайший офис ВБРР. В Мурманске операционный офис банка ВБРР находится по адресу: ул. Самойловой, дом 6. Тел: (8152) 45-70-76, 45-71-60.

Спешите воспользоваться выгодным предложением!

Посмотреть условия вклада «Весеннее настроение».