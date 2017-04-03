Взрыв в питерском метро: общественный транспорт Петербурга временно будет бесплатным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Общественный трансопрт Санкт-Петербурга будет временно работать бесплатно. Такое поручение дал губернатор Георгий Полтавченко в связи со взрывом в питерском метров.
«По поручению Губернатора СПб сегодня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно», - написал в своём Твиттере руководитель пресс-службы администрации города Андрей Кибитов.
В настоящее время все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход. Ранее о намерении бесплатно возить пассажиров заявили некоторые службы «Такси».