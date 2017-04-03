Взрыв в питерском метро: генеральный консул Норвегии в Мурманске выразил соболезнования

03 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - Генеральный консул Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман выразил соболезнования в связи со взрывом, который произошёл сегодня в метро Санкт-Петербурга.

«Потрясен известием о взрывах в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования всем пострадавшим, а также родным и близким погибших», - написал он в своём Твиттере.

Напомним, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб