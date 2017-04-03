Атомные ледоколы работают в направлении порта Сабетта

03 Апреля 2017 года, 17:00

РОССИЯ / 3 апреля/ БИ-ПОРТ - В морском порту Дудинка ледокольные операции осуществляют ледоколы «Авраамий Завенягин» и «Дудинка».

Ледокольное обеспечение в акватории морского порта Сабетта осуществляют ледоколы «Москва» и «Тор». Атомные ледоколы «Вайгач» и «50 лет Победы» заняты на проводке судов в морской порт Сабетта. Количество проведенных судов в порт с начала зимней навигации – 107.

В морском порту Архангельск осуществляют проводку судов ледоколы «Капитан Евдокимов», «Капитан Чадаев», «Капитан Косолапов», «Новороссийск» и «Диксон». С начала зимней навигации в порт Архангельска было проведено 110 судов.