Взрыв в питерском метро: Марина Ковтун выразила соболезнования

03 Апреля 2017 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

«Потрясена чудовищным терактом в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при взрывах в метро», - написала глава региона в своём Твиттере.

Взрыв произошёл сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данному факту возбуждено уголовное дело.