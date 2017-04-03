Взрыв в питерском метро: Марина Ковтун выразила соболезнования

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования родным погибших и пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.
«Потрясена чудовищным терактом в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при взрывах в метро», - написала глава региона в своём Твиттере.
Взрыв произошёл сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данному факту возбуждено уголовное дело.