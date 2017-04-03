Атомную подлодку «Казань» признали угрозой флота США

03 Апреля 2017 года, 18:40

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Американский журнал National Interest назвало субмарину «Казань» «самым страшным противником флота США». Атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М» станет настоящей «грозой» Военно-морских сил США, считают обозреватели издания. По мнению американских журналистов, новая АПЛ будет применяться, прежде всего, для «охоты за американскими стратегическими атомными подлодками».

«Без всякого сомнения, русские располагают достаточным опытом для создания подобных смертоносных субмарин», - полагает автор статьи.

Напомним, что АПЛ «Казань» была спущена на воду 30 марта. Отмечается, что «Казань» оснащена более совершенной электроникой, а также отличается улучшенной конструкцией корпуса, новыми торпедными аппаратами и модернизированными установками для запуска крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». В субмарине полностью реализован принцип многозадачности: она может поражать цели под и над водой, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это действительно уникальная субмарина. Подлодка предназначена для борьбы не только с авианосными соединениями и со стратегическими многоцелевыми подводными лодками вероятного противника, но и с военными базами на приморских направлениях. Очень важным преимуществом этой подлодки является ее бесшумность – она обнаруживает противника раньше, чем он может обнаружить ее. так что американцы правильно опасаются возможностей наших подводных лодок», - считает Литовкин.

Фото: © РИА Новости. Сергей Мамонтов