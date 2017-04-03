Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции ещё на 90 дней

03 Апреля 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Роспотребнадзор ввёл запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Соответствующее постановление опубликовано 27 марта и подписано главой ведомства Анной Поповой. Запрет вводится на 90 суток, сообщают в ведомстве.

В список попавших под запрет товаров также вошли спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции осуществляемой ниже цены розничной продажи водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции,

«Исключение составляют стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих её внутреннее потребление», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием была приостановлена в конце декабря 2016 года в связи с массовым отравлением метанолом в Иркутске. По состоянию на 23 января 2017 года специалистами Роспотребнадзора по Мурманской области проверено 252 предприятия розничной торговли

«Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на реализацию введённого приостановления розничной торговли на территории Мурманской области» - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.