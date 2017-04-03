В закрытую Териберку вновь организуют сопроводительную колонну

03 Апреля 2017 года, 17:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В районе Североморска-3 5 апреля вновь будет сформирована колонна для организационной проводки автотранспортных средств в село Териберка и н.п. Туманный. Об этом «Би-порту» сообщили в «Мурманскавтодоре».

«Расчистка пути будет осуществляться специализированной дорожной техникой в необходимом для организации транспортного сообщения объёме», - говорится в сообщении.

Отправление колонны с 32 км намечено на 9:00. Время движения и обратное отправление будет корректироваться с учётом дорожной обстановки.

Аналогичное сопровождение автомобилей было организовано 31 марта. Тогда в сторону Териберки проследовало 45 машин, в обратном направлении – 25.

Напомним, дорога на Териберку и Туманный закрыта с 26 марта.