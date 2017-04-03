Сайт Североморска стал одним из лучших во всероссийском конкурсе

03 Апреля 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - Первого апреля стали известны итоги 14-го Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт» за 2016 год. Участники конкурса - сайты администраций и представительных органов всех типов муниципальных образований всей России. Соревнования проходили в 13 номинациях. Сайты участников конкурса оценивались по 16 критериям. Главный из них – рейтинг голосования на сайте.

По итогам конкурса за лучший сайт центра Субъекта Федерации награжден Грозный. Лучший сайт муниципального района - Семилукский район Воронежской области. Победителем в номинации лучший сайт городского округа назван ЗАТО Североморск Мурманской области. Лучшим сайтом представительного органа признана Городская дума города Калуги.