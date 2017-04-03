В бассейн реки Умбы выпустили молодь лосося

03 Апреля 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - ФГБУ «Главрыбвод» начал выпуск молоди атлантического лосося в бассейн реки Умба. В естественную среду обитания выпущено 187 тысяч экземпляров годовиков атлантического лосося, выращенных на Кандалакшском экспериментальном лососевом заводе, Княжегубском и Умбском рыбоводных заводах. По результатам полного ихтиопатологического исследования, проведенного перед вывозом молоди с заводов, противопоказаний к выпуску рыбы не выявлено.

Всего в 2017 году с рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод» в бассейны реки Умба планируется выпустить порядка 800 тыс. экземпляров годовиков атлантического лосося.