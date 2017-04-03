Органы власти Мурманской области теперь «Вконтакте»

03 Апреля 2017 года, 19:15

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - В социальной сети «Вконтакте» создано 25 официальных сообществ органов власти Мурманской области . На их страницах размещена актуальная справочная информация, контакты руководителей и специалистов, подведомственных учреждений. Публикуются новости и размещаются анонсы событий – информация о семинарах, совещаниях, тренингах.

Благодаря новостям, которые предлагают читатели соцсети, органы власти смогут быть в курсе происходящих в своей зоне ответственности событий и «болевых точек». Марина Ковтун призвала коллег подходить к работе с позиции интересов рядового пользователя, стремиться к большей открытости и доступности.

Губернатор поручила всем исполнительным органам государственной власти Мурманской области на главных страницах своих официальных сайтов разместить ссылку на сообщество «ВКонтакте».