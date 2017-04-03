Взрыв в питерском метро: в северной столице запущен дополнительный транспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – Дополнительные автобусы пустили в Санкт-Петербурге после взрыва в метро. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Движение транспорта ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» осуществляется по маршрутам:
М1-Проспект Ветеранов – Девяткино,
М2-Купчино – Парнас,
М3-Рыбацкое – Приморская,
М4-Дыбенко,
М5-Комендансткий проспект – Волковская
По информации Национального антитеррористического комитета, взравное устройство сработало около 14:40 в вагоне поезда между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». В настоящий момент все станции метро закрыты. Согласно последним данным погибли 10 человек, еще 37 пассажира получили травмы различной тяжести.