Взрыв в питерском метро: центр Петербурга стоит в пробках

03 Апреля 2017 года, 20:42

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - Ситуация в Петербурге, где сегодня днём в метро прогремел взрыв, постепенно нормализуется. По сообщению корреспондентов «Би-порта», в центре города по-прежнему затруднено движение транспорта.

Большие пробки образовались на Лиговском и Невском проспектах. Почти полностью стоит Литейный. В связи с тем, что закрыто метро, многие горожане перемещаются по городу пешком.

«На Литейном сейчас очень плотный трафик. Узкие тротуары не вмещают жителей, они вынуждены идти по проезжей части», - передают корр. «Би-порта».

Напомним, в связи со взрывом в питерской подземке было принято решение закрыть метро полностью. Ещё одно взрывное устройство обнаружено на ст. метро «Пл. Восстания». Общественный транспорт работает в усиленном режиме, на маршруты были выведены дополнительные автобусы. По сообщению пресс-службы главы государства, который в данный момент находится в Петербурге, рассматриваются все версии, вплоть до теракта.

Усилены меры безопасности в аэропорту Пулково, при этом в Воздушная гавань Северной столицы работает в штатном режиме.

Также усилены меры безопасности в общественном транспорте Мурманска. О принятии дополнительных мер безопасности в регионе также заявила губернатор Марина Ковтун.