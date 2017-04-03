Кольский полуостров прогреется до +7 градусов

04 Апреля 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4апреля/ БИ-ПОРТ - 4 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря на Баренцево море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки. Температура воздуха +2+7 градусов, гололедица.

В Баренцевом море наблюдается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с, на юго-востоке моря - ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. На севере моря - медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер юго-западный 8-13 м/с.