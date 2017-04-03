Метро Петербурга работает в полном объеме

04 Апреля 2017 года, 08:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Метро Санкт-Петербурга сегодня утром возобновил работу в полном объёме. Об этом говорится в сообщении администрации города.

«Однако до 10 часов утра сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от Петроградской до Московской)», - говорится в сообщении.

При этом в усиленном режиме и по изменённым маршрутам продолжит движение городской наземный электрический транспорт.

3 апреля между станциями метро «Технологический институт»и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Согласно списку МЧС, 51 человек в настоящее время находится в медучреждениях города. По данному факту возбуждено уголовное дело – по ст. 205 УК РФ (террористический акт). При этом следствие амерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия.