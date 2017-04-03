«Аэропорт Мурманск»: первый квартал в плюсе

04 Апреля 2017 года, 09:23

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – По итогам первого квартала 2017 года пассажиропоток в главной воздушной гавани Заполярной столицы вырос на 11% и составил 171006 пассажиров. Об этом «Би-порту» сообщили в администрации ОАО «Аэропорт Мурманск».

Также на 7% выросло количество обслуженных пассажиров, пользовавшихся услугами аэропорта в марте – оно составило 59103 человека.

В преддверии летнего сезона аэропорт продолжает активные переговоры с авиакомпаниями о назначении дополнительных рейсов и открытии новых маршрутов. Как сообщили агентству в администрации аэропорта, достигнута договоренность с авиакомпанией «Аэрофлот» об увеличении провозной ёмкости дневного рейса путём замены типа воздушного судна – вместо SSJ-100 рейс в Шереметьево будет выполняться на Airbus A320.

С 31 марта в мурманском аэропорту национальный перевозчик установил собственную систему регистрации, тем самым значительно повысив уровень сервиса для пассажиров, пользующихся услугами компаний группы «Аэрофлот» и альянса SkyTeam.

Фото: М. Паламарчук