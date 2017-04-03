Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы

04 Апреля 2017 года, 10:15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Взрыв в петербургском метро, произошедший в понедельник около 14:40, унес жизни одиннадцати человек. По данным УМЧС по Санкт-Петербургу, 51 человек госпитализирован. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» почти сразу после отправления поезда от станции.

Как сообщают «Известия», машинист решил не останавливаться и довёл взорванный вагон до станции, где раненым сразу же начали оказывать помощь. По версии Следственного комитета, действия машиниста были правильными: если бы он поступил иначе, число жертв могло увеличиться. С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге объявлен трёхдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших во время взрыва и заявил, что правоохранители сделают всё, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего. Соболезнования также выразили Генконсул Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман и глава Мурманской области Марина Ковтун.

Вскоре после взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что еще на одной станции петербургского метро — «Площади Восстания» — обезврежено самодельное взрывное устройство. В УФСБ подтвердили, что оно также было начинено поражающими элементами. После обнаружения второго смертоносного объекта руководство подземки и спецслужб приняло решение полностью закрыть все станции на вход и выход.

По данным «Известий», через час после взрыва у станции «Сенная площадь» сохранялось оцепление. После происшествия в городе случился транспортный коллапс. После закрытия метро власти Петербурга задействовали дополнительные автобусы по маршрутам, дублирующим ветки метрополитена, однако в городе в это время наблюдались рекордные пробки — 10 баллов из 10 возможных. Из-за проблем с транспортом детей по домам развозили на полицейских машинах.

Камеры видеонаблюдения запечатлели предполагаемого организатора взрыва. По подозрению в подготовке теракта в розыск объявлены два человека. При этом, как заявили в СК России, несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

В 20.45 в понедельник работа метро Санкт-Петербурга была частично восстановлена. Сейчас метро функционирует полностью. Российский Минтранс после теракта готовится провести внеплановую проверку питерской подземки в ближайшее время.