Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад» В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад»
ВБРР дарит Весеннее настроение ВБРР дарит Весеннее настроение
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Уборка детских площадок Мурманска ведётся в усиленном режиме
 
 
 
 

Курсы валют 04.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,3429
0,5824
1 USD
Доллар США
56,1396
0,1790
1 EUR
Евро
59,8953
0,0846
10 NOK
Норвежских крон
65,4521
0,1973
10 SEK
Шведских крон
62,9431
0,2780
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.5 м/с
давление 747.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы
04 Апреля 2017, 10:15
Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы
«Аэропорт Мурманск»: первый квартал в плюсе
04 Апреля 2017, 09:23
«Аэропорт Мурманск»: первый квартал в плюсе
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
03 Апреля 2017, 16:32
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга
Взрыв в питерском метро: около 10 человек погибли
03 Апреля 2017, 15:29
Взрыв в питерском метро: около 10 человек погибли
 
 
 
 

Самое читаемое

Взрыв произошёл в метро Санкт-Петербурга
03 Апреля 2017, 14:56
Подозрительный предмет обнаружен в гипермаркете в Мурманске. Обновлено
03 Апреля 2017, 17:20
Взрыв в питерском метро: все станции метро закрыты
03 Апреля 2017, 15:44
«Аэрофлот» облегчил путешествия мурманчанам
03 Апреля 2017, 13:50
Взрыв в питерском метро: предполагаемый террорист попал в камеры наблюдения
03 Апреля 2017, 17:51
Взрыв в питерском метро: около 10 человек погибли
03 Апреля 2017, 15:29
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы
 
 
 
 
04 Апреля 2017 года, 10:15

Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Взрыв в петербургском метро, произошедший в понедельник около 14:40, унес жизни одиннадцати человек. По данным УМЧС по Санкт-Петербургу, 51 человек госпитализирован. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» почти сразу после отправления поезда от станции.

Как сообщают «Известия», машинист решил не останавливаться и довёл взорванный вагон до станции, где раненым сразу же начали оказывать помощь. По версии Следственного комитета, действия машиниста были правильными: если бы он поступил иначе, число жертв могло увеличиться. С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге объявлен трёхдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших во время взрыва и заявил, что правоохранители сделают всё, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего. Соболезнования также выразили Генконсул Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман и глава Мурманской области Марина Ковтун.

Вскоре после взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что еще на одной станции петербургского метро — «Площади Восстания» — обезврежено самодельное взрывное устройство. В УФСБ подтвердили, что оно также было начинено поражающими элементами. После обнаружения второго смертоносного объекта руководство подземки и спецслужб приняло решение полностью закрыть все станции на вход и выход.

По данным «Известий», через час после взрыва у станции «Сенная площадь» сохранялось оцепление. После происшествия в городе случился транспортный коллапс. После закрытия метро власти Петербурга задействовали дополнительные автобусы по маршрутам, дублирующим ветки метрополитена, однако в городе в это время наблюдались рекордные пробки — 10 баллов из 10 возможных. Из-за проблем с транспортом детей по домам развозили на полицейских машинах.

Камеры видеонаблюдения запечатлели предполагаемого организатора взрыва. По подозрению в подготовке теракта в розыск объявлены два человека. При этом, как заявили в СК России, несмотря на то что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

В 20.45 в понедельник работа метро Санкт-Петербурга была частично восстановлена. Сейчас метро функционирует полностью. Российский Минтранс после теракта готовится провести внеплановую проверку питерской подземки в ближайшее время.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Метро Петербурга работает в полном объеме
2.
Взрыв в питерском метро: центр Петербурга стоит в пробках. Видео
3.
Взрыв в питерском метро: в северной столице запущен дополнительный транспорт
4.
Взрыв в питерском метро: ещё одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания»
5.
Взрыв в питерском метро: Марина Ковтун выразила соболезнования
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта