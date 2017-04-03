Глава Удмуртии задержан по подозрению в получении взяток

04 Апреля 2017 года, 10:50

МОСКВА/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева о получении взяток в размере около 140 млн рублей от подрядчиков, занимавшихся строительством мостов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ в отношении главы Удмуртской Республики Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»)», - пояснила Петренко.

По версии следователей, за последние два года Александр Соловьев в качестве взятки получил 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Сейчас он задержан и этапирован в Москву.

Напомним, что в июне 2016 года губернатор Кировской области Никита Белых был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч евро. После ареста Белых был освобождён от должности главы Кировской области. В сентябре 2015 года по подозрению в организации преступного сообщества был задержан глава республики Коми Вячеслав Гайзер.