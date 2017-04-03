ГИМС мониторит ледовую обстановку на водоёмах области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - На водоемах Заполярья Государственная инспекция по маломерным судам приступила к мониторингу состояния ледового поля.
Средняя толщина льда на Верхнетуломском водохранилище - 30-55 см, Княжегубском – 35-40 см. На озерах Экостровская Имандра и Чалмозеро слой льда составляет 30-35 см и 50-60 см соответственно. На озере Ловозеро толщина льда составляет 45-54 см.
Ледовая переправа, соединяющая устья рек Вирма и Курга, закрыта. Губа Печенга и Кандалакшский залив в настоящий момент освобождены ото льда.