Взрыв в питерском метро: число жертв теракта достигло 14 человек

04 Апреля 2017 года, 11:48

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Число жертв взрыва в метро в Петербурге достигло 14 человек. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 — на месте происшествия, один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое — в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью», - пояснила Скворцова.

По словам главы Минздрава, сейчас в больницах Петербурга находится 49 человек, еще 13 пострадавших отпущены.

«Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, лекарствами и кровью все обеспечены», - добавила министр.

Напомним, что взрыв в питерском метро произошёл 3 апреля в 14:40. Ранее сообщалось об 11 погибших.

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