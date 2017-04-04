Всероссийское совещание по безопасности атомных объектов пройдёт в Мурманской области

04 Апреля 2017 года, 12:26

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске проходит научно-практическая конференция по вопросам совершенствования антитеррористической защищённости объектов атомной энергетики. На борту атомного ледокола «Ленин» собрались представители атомной отрасли региона, спецслужб и муниципальных образований. По мнению участников конференции, Даже на охраняемых объектах атомной энергетики угроза совершения актов ядерного терроризма должна учитываться. Об актуальности борьбы с ядерным терроризмом заявил начальник УФСБ России по Мурманской области Олег Герасин.

«Непосредственно участие сил Северного флота в антитеррористической операции в Сирии является фактором, способствующим повышенному интересу к нашему региону сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». С учётом этого необходимо не только укреплять существующие механизмы противодействия ядерному терроризму, но и создавать новые, работающие на опережение в рамках складывающейся геополитической ситуации», - заявил Герасин.

Он также отметил, что в мае 2017 года в Мурманской области может пройти Всероссийское совещание по вопросам обеспечения безопасности объектов атомного энергопромышленного комплекса. Итоги этого совещания могут быть представлены на заседание Национального антитеррористического комитета. Вопрос совершенствования системы противодействия ядерному терроризму будет рассмотрен НАК в июне этого года.

«Как мы видим, тактика террористов постоянно меняется, меняются способы и средства совершения террористических актов. Они становятся всё более бесчеловечными и изощрёнными. Поэтому необходимо постоянно учитывать изменения в тактике действий террористов и предпринимать адекватные меры», - заявил журналистам руководитель аппарата оперативного штаба Мурманской области Александр Метельков.

Сегодня же в закрытом режиме состоится видеоконференция со всеми регионами России, в которых имеются объекты ядерного комплекса.