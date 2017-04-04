В Мурманске подешевели квартиры на вторичном рынке

04 Апреля 2017 года, 12:35

РОССИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Вторичное жилье в Мурманске оказалось дешевле новостроек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир», который сравнил цены на жилье в 69 городах России с населением более 300 тыс. человек.

По данным исследования, в 18 из 69 городов России квадратный метр новостроек уже стоит дороже, чем на регулярном рынке. В число таких городов вошёл Мурманск, а также Архангельск, Белгород, Владивосток, Саранск и Симферополь. Кроме того, почти на 20% цена «вторички» ниже цены на новостройки в Ленинградской области.

Напомним, что в июне прошлого года Мурманск занял четвертое место в рейтинге доступности жилья. Кроме того, по данным за ноябрь прошлого года Мурманская область стала одним из регионов России, в которых семьи могут позволить себе взять в ипотеку жилье площадью свыше 100 квадратных метров. При этом в I квартале 2017 года стоимость квадратного метра жилья составила 38 480 рублей.

Сближение цен рынка новой и вторичной недвижимости эксперты обуславливают улучшенным качеством нового жилья, а также доступностью ипотеки.

«Банки и застройщики предлагают льготы при кредитовании новостроек и индивидуальные условия по обслуживанию жилищного кредита. Регулярный рынок не отличается такой лояльностью к ипотечным заемщикам, ставки здесь выше, поэтому, чтобы реализовать жилье, продавцам «вторички» приходится снижать цены», — поясняет генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

В среднем цены на жильё по России в I квартале 2017 года упали на 0,6%. Первое место рейтинга онлайн-сервиса по стоимости квадратного метра жилплощади заняла Москва, следом — Санкт-Петербург и Сочи. Самыми дешёвыми признаны квартиры в Магнитогорске, Махачкале и Новокузнецке.