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Главная » НОВОСТИ » Российские войска обзаведутся интеллектуальными системами радиоэлектронной борьбы
 
 
 
 
04 Апреля 2017 года, 13:02

Российские войска обзаведутся интеллектуальными системами радиоэлектронной борьбы

Российские войска обзаведутся интеллектуальными системами радиоэлектронной борьбы

РОССИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Минобороны России в 2018 году получит интеллектуальную автоматизированную систему управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А «Былина». Как сообщили «Известиям» в Главном штабе сухопутных войск, первые «Былины» должны поступить в войска в 2018 году, к 2025 же планируется оснастить ими все бригады радиоэлектронной борьбы.

РБ-109А — это полностью автономный комплекс, в составе которого пять высокопроходимых грузовиков и оборудование жизнеобеспечения. После развертывания система автоматически сопрягается с пунктами управления, вышестоящим штабом и даже с отдельными станциями радиоэлектронной борьбы, обмениваясь информацией в режиме реального времени.

Кроме того, система самостоятельно выбирает и распознает цели, в том числе радиостанции, системы связи, радиолокаторы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники, а затем выбирает наиболее эффективные методы подавления противника и подходящие для этого станции помех.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, комплекс «Былина» использует алгоритмы искусственного интеллекта, автоматизируя наиболее сложные процессы работы средств радиоэлектронной борьбы.

«Былина» предлагает варианты как по конфигурации ведения разведки, по средствам, применяемым для подавления электроники противника, так и по алгоритмам их работы, учитывая при этом радиоэлектронную совместимость с собственными средствами связи и радиолокационной разведки. В современном военном конфликте это одна из главных задач», - пояснил эксперт.

Сейчас в каждом военном округе есть бригада РЭБ, а в составе флотов — отдельные центры радиоэлектронной борьбы. Подразделения предназначены для подавления авиации, систем связи и управления, а также космических средств. Кроме того, они могут с высокой точностью запеленговать и подавить даже маломощные индивидуальные радиостанции, которые используют диверсанты, заглушить и перехватить сигналы сотовой связи, а также заблокировать системы спутниковой навигации.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

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