Вопросы логистики в Арктике обсудят в Мурманске

04 Апреля 2017 года, 13:29

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Международная конференция «Логистика в Арктике» состоится в Мурманске 5 апреля. Мероприятие проходит уже в седьмой раз, организатором конференции выступает Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при участии профильных министерств области и регионального правительства.

Участие в мероприятии примут руководители и специалисты крупнейших промышленных и логистических предприятий, а также представители научного сообщества, образовательных учреждений, законодательных и исполнительных органов власти из России, Норвегии, Финляндии, Кореи и Канады.

В рамках конференции предусмотрена биржа контактов, а также пройдут деловые встречи между предприятиями.