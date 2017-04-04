Глава Удмуртии отправлен в отставку в связи с утратой доверия

04 Апреля 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении задержанного за взятки Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Как сообщили ТАСС http://tass.ru/politika/4152165 в пресс-службе Кремля, Соловьев освобожден от должности в связи с утратой доверия.

Напомним, что главу Удмуртии подозревают в получении взятки в размере почти 140 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Сейчас Соловьев задержан и этапирован в Москву, в ближайшее время Следственный Комитет РФ предъявит экс-главе Удмуртии обвинения.

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев