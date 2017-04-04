Марина Ковтун: желающие служить должны проявить инициативу

04 Апреля 2017 года, 14:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Прохождение весеннего призывы в Мурманской области стало одной из тем оперативного совещания в областном правительстве. Из 790 человек, подлежащих призыву на военную службу в ходе весенней призывной кампании, 425 останутся служить в Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в своём Твиттер отметила, что престиж военной службы сейчас высок как никогда. Отвечая на вопрос «Би-порта», как быть призывникам, которые не попали на призыв, глава региона призвала их проявлять инициативу.

«Те, кто не призван сейчас, имеют возможность пойти в следующий призыв. Но для этого надо проявить себя, свою инициативу. Например, приобрести специальность, востребованную в Вооруженных Силах», - сказала Ковтун, отметив, что сделать это можно, например, в ДОСААФ.

Ранее военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей рассказал, что перед Заполярьем поставили задачу поставить в войска от 10 до 18 водителей различных категорий, включая категорию «С». В связи с этим комиссариат планирует сотрудничать не только с представителями «ДОСААФ», но и с сотрудниками ГИБДД.