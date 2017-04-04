Полиграф показал, что таксист не бил ребенка-инвалида из Кировска

04 Апреля 2017 года, 14:40

КИРОВСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Факт удара таксистом ребенка-инвалида в Кировске не подтвердился, ввиду чего следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что мужчина ударил 4-летнего мальчика в живот за желание дотронуться до плафона освещения в автомобиле. Поводом для проверки следственного отдела по городу Апатиты стало обращение отца в полицию.

«Версия, изложенная родителем, полностью опровергнута. Водитель прошел психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, был проведен ряд других следственных действий. В результате принято решение об отказе, в связи с отсутствием события какого-либо преступления», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Напомним, данный инцидент находился на контроле уполномоченного по правам ребенка Бориса Когана.