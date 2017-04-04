Пятилетка Марины Ковтун

04 Апреля 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня ровно пять лет, как Марина Ковтун приняла на себя управление Мурманской области. 4 апреля 2012 года указом президента России она была назначена врио губернатора Мурманской области вместо ушедшего в отставку Дмитрия Дмитриенко. А уже 13 апреля Марина Ковтун была утверждена на должность главы Мурманской области.

Для участия в выборах губернатора Мурманской области в мае 2014 года Ковтун прекратила свои полномочия. После победы на выборах 14 сентября 2014 года, набрав 64,69% голосов избирателей, Марина Ковтун вступила в должность губернатора Мурманской области на 5-летний срок полномочий.