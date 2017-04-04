Из Москвы в Петрозаводск прилетел первый рейс «S7 Airlines»

04 Апреля 2017 года, 15:40

КАРЕЛИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Сегодня утром в Петрозаводске приземлился первый самолёт, выполнявший рейс по маршруту Москва-Петрозаводск от авиакомпании S7 Airlines, сообщает «Губернiя Daily».

Прибывший в Петрозаводск самолет — Аirbus А319, однако в авиакомпании отмечают, что планируют привлекать разные лайнеры.

Сегодняшний рейс был заполнен наполовину. Первое время самолеты будут выполнять рейс Петрозаводск - Москва трижды в неделю, но со временем частота полетов увеличится.

«Мы ожидаем, что уже с августа рейсы станут ежедневными. Цена на таком самолете достаточно приемлема: меньше четырех тысяч рублей, и это уже серьезная конкуренция железнодорожному транспорту. Проблем с наполняемостью самолетов возникнуть не должно», - считает врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он также уверен, что авиакомпания такого уровня привлечет в Карелию иностранных туристов, которым будет удобно прилететь из Европы или Азии в Домодедово и пересесть на новые рейсы.

Однако на данный момент речь идет исключительно о рейсах на Москву Есть вероятность появления рейсов в Санкт-Петербург и Крым, но вероятность появления рейсов до курортов Черного моря или за рубеж в авиакомпании исключили.

Напомним, что в 2015 году авиакомпания «Сибирь», выполняющая рейсы под брендом S7 Airlines, и основной мурманский перевозчик «Нордавиа – региональные авиалинии» объявили о начале эксплуатации совместных рейсов.