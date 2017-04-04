«Олкон» провел городскую экологическую акцию по сбору ртутьсодержащих отходов

04 Апреля 2017 года, 15:54

ОЛЕНЕГОРСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» в минувшие выходные организовал акцию для горожан по сбору ртутьсодержащих отходов. Это одно из мероприятий «Олкона» в рамках Года экологии.

Обычный пассажирский автобус в этот день превратился в «экологическую станцию», куда люди приносили опасные отходы. Горожане знают о том, что комбинат несколько раз в год проводит такие мероприятия, и не выкидывают в бытовой мусор ртутьсодержащие лампы, градусники.

«С каждым годом количество сданных ламп растет. Если в прошлом году нам принесли более двухсот ламп, то на этот раз мы собрали 325 и несколько ртутных градусников. Начинали мы с нескольких десятков. Значит, наша работа по пропаганде сохранения природы не пропадает даром», — говорит эколог «Олкона» Татьяна Атавина.

Скоро сойдет снег, и олконовцы проведут традиционные субботники. Их постоянные участники тоже замечают, что битых ламп, как и самого мусора на улицах города и берегу реки Куреньги становится все меньше.

Напомним, что экологические акции по сбору ртутьсодержащих отходов «Олкон» проводит с 2013 года.