В момент трагедии нагрузка на телефонную сеть в Петербурге выросла на 20%

04 Апреля 2017 года, 16:12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – В Петербурге в момент трагедии на 20% вырос объем трафика операторов на телефонные сети общего пользования (ТфОП). Такая ситуация сохранялась до позднего вечера. Вдвое выросла нагрузка на спецузлы связи «Ростелекома», обслуживающие номера городских служб. Об этом «Би-порту» сообщили МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

«Нагрузка на телефонную сеть общего пользования выросла на 20% к обычной. Объекты связи отработали пик в штатном режиме», – сообщила пресс-секретарь филиала Юлия Орлова.

В большинстве случаев связаться с горожанами можно было с использованием интернет-соединений. В настоящее время метро Петербурга работает в штатном режиме, движение по всем ветками восстановлено.

Представители МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» отмечают, что имевшие место нагрузки далеки от лимита ресурсов оператора, поэтому объекты «Ростелекома» продолжили работу без сбоев и перегрузок. Кроме того, городская телефонная сеть отличается повышенной надежностью, благодаря использованию набора схем резервирования проводных систем связи, к которым относятся источники бесперебойного энергоснабжения, маршрутизация трафика, резервные кольца сети и многое другое.

Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко от имени коллектива выразил соболезнования родным и близким погибшим в результате теракта в питерском метро 3 апреля 2017 года. «В первые же минуты после взрыва горожане начали звонить близким, друзьям и принимать звонки, связь необходима в эти моменты как воздух. Связисты были готовы не только к высоким нагрузками на сеть, но и к быстрому взаимодействию с операторами мобильной связи в любое время суток, так как «Ростелеком» отвечает за пропуск трафика от операторов на телефонную сеть общего пользования. Операторы имеют все контакты специальных дежурных служб «Ростелекома» для оперативного решения любых вопросов по работе сети. Наше взаимодействие в течение минувших суток также шло в штатном режиме», – отметил Балаценко.