ФАС: Электроэнергия в Мурманской области одна из самых дешёвых в стране

04 Апреля 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Энергоизбыточность Мурманской области ставит регион в выигрышное положение. Так полагает начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев. В частности он обратил внимание на один из самых низких в стране тарифов на электроэнергию в Мурманской области.

«Подобная ситуация уникальная, так как при наличии самого низкого тарифа имеются предпосылки для его не наращивания в дальнейшем», - заявил представитель ФАС на региональном-семинаре совещании в Мурманске.

Дмитрий Васильев напомнил, ранее ФАС России согласовала решение Комитета по тарифному регулированию Мурманской области о снижении тарифа на электрическую энергию для потребителей технологически изолированных сёл Чаваньга, Чапома, Тетрино, Пялица Терского района. Стоимость электрической энергии для потребителей, не относящихся к категории «население», была снижена с 20,53 руб./кВтч до 7,95 руб./кВтч.

«Это решение окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность всех предприятий и организаций Терского района и создаст условия для дальнейшего развития предпринимательства в отдаленных сёлах Мурманской области», - сообщил он.