В Североморске состоялось первое заседание призывной комиссии

04 Апреля 2017 года, 16:47

СЕВЕРОМОРСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - Состоялось первое заседание призывной комиссии в военкомате городов Североморска и Островного в рамках начала весеннего призыва 2017 года. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Начальник военкомата Мурманской области по городам Североморск и Островной – военный комиссар Сергей Халатов, подтвердил, что установленная норма призыва североморских граждан осенью 2016 года была выполнена в полном объёме. В воинские части, расположенные в Мурманской, Московской и Ленинградской областях, по призыву направленно 69 военнослужащих.

Военком также сообщил, что этой весной на службу по призыву комиссия ЗАТО Североморск направит более 50 человек. Так как перед Заполярьем стоит задача поставить в войска от 10 до 18 водителей различных категорий, включая категорию «С», то половина новобранцев уже получила в ДОСААФ России востребованную военно-учётную специальность. Кроме того, предстоит провести работу по определению категории годности 200 североморцев к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня и приобретенной специальности.

Напомним, что весенний призыв начался 1 апреля и пройдет по 15 июля 2017 года. Почти 800 северян будут направлены для прохождения военной службы.