Прожиточный минимум в России стал меньше почти на 200 рублей

04 Апреля 2017 года, 17:31

РОССИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Правительство России снизило величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года на 198 рублей. Согласно опубликованному постановлению, прожиточный минимум установлен на уровне 9691 рубль, при этом в III квартале его величина составила 9889 рублей.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 года на душу населения 9691 рубль, для трудоспособного населения — 10466 рублей, пенсионеров — 8000 рублей, детей — 9434 рубля», - следует из документе.

Ранее стало известно, что на 104 рубля снизился прожиточный минимум в Мурманской области. Его величина по итогам IV квартала 2016 года была установлена на уровне 13562 рубля.