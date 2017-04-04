ГЖИ Мурманской области признана одной из лучших в России

04 Апреля 2017 года, 18:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Государственная жилищная инспекция Мурманской области вошла в десятку лучших по стране. Рейтинг был составлен федеральным Минстроем.

Рейтинг ведомством был составлен впервые, однако в Минстрое планируют оценивать работу региональных Госжилинспекций ежегодно.

Мурманская область занимает в рейтинге 7 место наравне с Москвой, сообщили в региональном правительстве. Отмечается, что в прошлом году в области 447 юридических и 323 должностных лица было привлечено к административной ответственности, а общая сумма штрафов составила 19,7 млн рублей. Однако вместе с тем число обращений северян по вопросам двойных квитанций и расчетов за ЖКУ уменьшилось, отмечают в правительстве.

«Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля. В число ключевых показателей эффективности работы органов Госжилнадзора также вошли минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, информационная открытость», - прокомментировал глава федерального Минстроя в официальном сообщении ведомства.