Мончегорская контора задолжала своим сотрудникам более четверти миллиона

04 Апреля 2017 года, 18:00

МОНЧЕГОРСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Руководство ООО «Северо-Запад» с января по апрель 2016 года не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Размер долга перед работниками, по версии следствия, составляет свыше 268 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело отношении неустановленного лица из числа руководства ООО «Северо-Запад» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.

«Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трёх лет», – сообщили в региональном надзорном ведомстве.

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