Росатомфлот признан лидером в сфере обеспечения судоходства

04 Апреля 2017 года, 17:10

РОССИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ — Росатомфлот награжден вымпелом «Лидер отрасли» в номинации «Лучшая судоходная компания отрасли. Обеспечение судоходства» за успехи в 2016 году.

Как сообщают в пресс-службе компании, награждение состоялось в Москве на заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта. В церемонии награждения принял участие Министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Эта награда – оценка работы всего коллектива, единой команды Росатомфлота. Атомный ледокольный флот обладает уникальным опытом безаварийной работы и как никто другой знает Арктику. Мы являемся надежными партнерами компаний, осуществляющих свою деятельность в высоких широтах», - подчеркнул генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

Отмечается, что работники Атомфлота активно принимают участие в учебно-тренировочных программах подготовки кадров. В частности, корпорация реализует многоуровневую систему подготовки моряков и береговых работников, а также занимается дипломированием моряков, планами развития персонала и программами кадрового резерва.

Напомним, что накануне ледоколы Атомфлота выполнили проводку первого танкера-газовоза в порт Сабетта. Сейчас Атомфлот планирует строить новые ледоколы, что, по словам руководства компании, позволит выйти на тихоокеанские рынки.