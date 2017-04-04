В Мурманске почтут память жертв террористического акта в Санкт-Петербурге

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в 18 часов в Мурманске пройдет акция, посвященная памяти жертв террористического акта в Санкт-Петербурге. Площадкой для проведения мероприятия станет мемориал Защитникам советского Заполярья.
В понедельник в 14:40 прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
По последним данным число жертв достигло 14 человек, в больницах города находится 49 пострадавших.
По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).