Мужчина погиб на руднике в Кировске

КИРОВСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – На Расвумчоррском руднике АО «Апатит» произошел несчастный случай со смертельным исходом. В результате просшествия, подробности которого в настоящий момент не известны, погиб мужчина 1994 года рождения.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения деталей произошедшего», - сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.
В ближайшее время агентство рассчитывает получить официальный комментарий АО «Апатит».