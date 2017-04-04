Межведомственная комиссия расследует гибель рабочего на руднике в Кировске

КИРОВСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – Для расследования несчастного случая, произошедшего на Расвумчоррском руднике АО «Апатит» создана межведомственная комиссия. Об этом «Би-порту» сообщили на предприятии.
Как ранее сообщалось, сегодня в 16:40 произошёл несчастный случай с машинистом электоровоза, в результате которого рабочий получил травму несовместимую с жизнью. Причина получения травмы и обстоятельства происшествия по прежнему не раскрываются.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения деталей произошедшего», - сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.