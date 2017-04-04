Аэрофлот и «Россия» бесплатно доставят в Санкт-Петербург родных жертв взрыва в метро

04 Апреля 2017 года, 20:25

РОССИЯ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - Аэрофлот совместно с дочерней авиакомпанией «Россия» перевезет родственников погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Перевозка может быть осуществлена из городов России до Санкт-Петербурга и обратно. Билеты оформляются в экономическом классе без оплаты тарифа, такс и сборов на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот» и рейсы авиакомпании «Россия».

Выписать билет можно в офисах собственных продаж Аэрофлота, либо в любом из представительств авиакомпании на территории РФ (дата окончания перевозки - 14.04.2017). Основанием для оформления перевозки являются оригиналы документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт с отметкой в графах семейное положение/дети, справки из ЗАГС и других официальных учреждений, регистрирующих браки и рождение детей.