В Мурманске почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

04 Апреля 2017 года, 21:40

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске прошла акция, посвященная памяти жертв террористического акта в Санкт-Петербурге. В акции приняли участие депутаты Мурманской областной думы, члены общественных организаций, а также неравнодушные мурманчане и гости города.

«На самом деле страшно, потому что такого никто не ожидал. Это, конечно же, больно и прискорбно. Но порадовало то, что люди сразу же собрались: кто-то стал бесплатно подвозить, кто-то приносил средства для оказания первой помощи. В социальных сетях появился хэштег #помогубесплатно. Пустили специальные маршрутки, бесплатно заправляли автомобили. Охватило чувство гордости за то, что у нас такие люди отзывчивые и готовы помочь», - сказала куратор добровольческого движения «ЗОВ» Ирина Малышева.

Собравшиеся у мемориала Защитникам советского Заполярья почтили память погибших минутой молчания. К мемориальной плите «Ленинград» на аллее городов-героев были возложены цветы. Напомним, что в понедельник в 14:40 в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. На данный момент число погибших в террористическом акте достигло 14 человек.