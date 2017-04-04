Ледоколы больше не нужны? В Архангельской области испытают судовой лазер

05 Апреля 2017 года, 08:20

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ - Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпорацию Ростех) и Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России подписали протокол о проведении пилотных испытаний макета судового лазерного комплекса в Архангельской области. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Как отмечается в сообщении, лазерная установка обладает мощностью 200 кВт и способна разрезать лед толщиной до 1 метра и более.

«Данный лазерный комплекс обеспечит проводку любых судов через ледовые поля вне зависимости от их мощности. Это позволит создать полноценную круглогодичную транспортную инфраструктуру в субарктических и арктических районах России, снизить ледовую нагрузку на инженерные сооружения, работающие на континентальном шельфе», - сообщил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Установка представляет собой волоконный лазер, волоконно-оптический кабель, установку наведения и фокусировки лазерного луча и систему электропитания. Лазер будет определять линии концентрации напряжений в ледяном покрове, и осуществлять на эти участки тепловое воздействие. Ожидается, что пилотные испытания лазерной установки пройдут в Архангельской области в конце 2017 года.