Юбилей отмечает директора СК «Кречет» Виктор Пантилеев

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Юбилейный день рождения сегодня отмечает Виктор Иванович Пантилеев – создатель и и бессменный руководитель стрелкового клуба «Кречет».
«Настоящий мужчина, бравый охотник, меткий стрелок, душевный человек, талантливый руководитель» – такими словами можно охарактеризовать юбиляра.
Благодаря Виктору Ивановичу у мурманчан и гостей столицы Заполярья есть замечательное место отдыха, занятий спортом, проведения городских и областных спортивных мероприятий.
ИА «Би-порт» поздравляет юбиляра с Днём рождения! Желаем надежного здоровья, радости, добра и верных друзей! Чтобы любимое дело приносило много удовольствия. Чтобы меткость и оптика не подводили, и на мушке была желанная цель!