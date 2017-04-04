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Главная » НОВОСТИ » «Нордавиа» допустила дефолт по долговым обязательствам
 
 
 
 
05 Апреля 2017 года, 09:02

«Нордавиа» допустила дефолт по долговым обязательствам


РОССИЯ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» допустила дефолт по одному из долговых обязательств – в понедельник истёк срок по оплате долга по договору займа в сумме 700 млн рублей.

Ранее на отраслевых ресурсах была размещена информация о продаже права требования долга «Нордавиа» по договорам займа. В объявлении указывалось, что сумма требования составляет $182 070 000 и 1 217 132 000 рублей без учёта процентов, которые по рублёвому долгу составляют 15% годовых.

Как пояснили агентству «Би-порт» адвокаты, представляющие интересы заимодавца (компании «Уорлд Бест Трейд Лтд», зарегистрированной на Сейшельских островах), «Нордавиа» в указанные сроки долг не погасила.

«В адрес компании направлены претензия и письмо с предложением досудебного урегулирования вопроса. У предприятия есть оговорённые законом 30 дней на ответ – то есть, на погашение долга. Ранее между заимодавцем и «Нордавиа» велась переписка о возможности реструктуризации долга», – сообщили «Би-порту» в адвокатском кабинете Екатерины Духиной.

По словам адвокатов, в ближайшее время истекает срок погашения ещё одного долгового обязательства в сумме 517 млн рублей. «В случае непогашения долга в срок мы будем действовать таким же образом – предъявлять иск, в случае удовлетворения иска после получения исполнительного листа предъявлять его к исполнению, при необходимости – обращать взыскание на активы и, в случае недостаточности активов, ходатайствовать о банкротстве «Нордавиа».

«Би-порт» не располагает комментарием «Нордавиа» на момент публикации материала.

Фото: М. Паламарчук

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