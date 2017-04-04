В Кировске создадут муниципальную лавинную службу

05 Апреля 2017 года, 09:20

КИРОВСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Администрация Кировска запланировала ряд мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идёт о противолавинной защите. Об этом на встрече с губернатором Мурманской области доложил сити-менеджер города Сергей Свинин.

«Занимаемся созданием муниципальной лавинной службы. Планируется привлечь финансирование порядка 11 млн рублей, более шести млн из них будут направлены на приобретение техники и оборудования. Также планируются мероприятия по установке дополнительных камер наблюдения в рамках проекта «Безопасный город», – рассказал Сергей Свинин.

Напомним, в феврале 2016 года в результате принудительного спуска лавины в Кировске погибли три человека: сотрудник противолавинной службы и два жителя города. По данному факту было возбуждено уголовное дело.