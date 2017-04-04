Рабочего в Кировске раздавило вагонеткой

05 Апреля 2017 года, 09:30

КИРОВСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности гибели рабочего на Расвумчоррском руднике АО «Апатит». Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая погиб мужчина, 1994 года рождения. Для расследования обстоятельства происшествия была создана межведомственная группа.

Как рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк, во время отправления железнодорожного состава рабочего зажало между вагонеткой и роторным механизмом. От полученных травм мужчина скончался.

«Следователями были проверены действия машиниста. Он действовал в соответствии с инструкциями, подал сигнал, чтобы люди отошли от состава», - сообщили агентству в СУ СКР по Мурманской области.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.

Фото: hibiny4you.ru