Рабочий получил серьёзную травму на АНОФ-2

05 Апреля 2017 года, 10:40

АПАТИТЫ/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Рабочий подрядной организации получил серьёзную травму на АНОФ-2 АО «Апатит». Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, 3 апреля электросварщик ООО «Монтажсервис» при демонтаже опорных металлоконструкций флотомашины поскользнулся и упал с высоты около 1,5 метров. Мужчина ударился головой, в результате чего получил травму, которая характеризуется как тяжкий вред здоровью. Пострадавшего госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ.

По данному факту проводится проверка, будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования в отношении ответственных лиц ООО «Монтажсервис».